Stx a Fincantieri: subito la trattativa sul militare (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

26 set 2017 ore 07:17

Secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica arriverà domani l’ufficialità sull’accordo tra Francia e Italia sui cantieri Stx-France di Saint-Nazaire. Il via libera arriverà alla fine dell’incontro fra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier Paolo Gentiloni, prevista per il tardo pomeriggio di domani alla Prefettura di Lione.

Lo schema dell’accordo sembra definito: subito l’intesa sulle attività civili e avvio della trattativa per la creazione di un unico gruppo navale militare che unisca le forze di Fincantieri e di Naval Group “in un soggetto in grado di concorrere per le grandi commesse internazionali delle marine”.

A Fincantieri andrà (con una quota che potrebbe oscillare dal 50,1% al 51%) la maggioranza di Stx France, società al momento interamente nelle mani dello Stato francese. Secondo La Repubblica è probabile però “che si possa ripristinare uno schema già analizzato in passato, con lo Stato al 33%, l’ingresso di Naval Group al 12% e il resto a disposizione dei soggetti più direttamente coinvolti nell’area di Saint Nazaire: i dipendenti del cantiere, ma anche i fornitori di Stx France”.

