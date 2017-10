Ottima partenza per STM (+,2%) dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

26 ott 2017 ore 11:41

Alle 11.45 STM registrava un balzo del 6,21% a 18,82 euro. Il gruppo italofrancese ha comunicato i risultati del terzo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 2,14 miliardi di dollari, in aumento del 18,9% rispetto agli 1,92 miliardi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. Su base sequenziale (vale a dire in confronto con il periodo aprile-giugno dell’anno) il giro d’affari è aumentato dell’11,1%, oltre il target del 9% indicato dal management. I vertici dell’azienda hanno precisato che l’incremento dei ricavi ha beneficiato della crescita a doppia cifra in tutti i gruppi di prodotto e al forte traino di nuovi prodotti. La marginalità si è attestata al 39,5%, valore che si confronta con il 35,8% del terzo trimestre del 2016 e il 38,3% del secondo trimestre dell’anno. I vertici di STM stimavano una marginalità nell'ordine del 39%. STM ha terminato il terzo trimestre del 2017 con un utile netto di 236 milioni di dollari, rispetto ai 71 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Sulla base del portafoglio ordini dell’azienda, per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono una crescita del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 10%, equivalente a una crescita anno su anno di circa il 18%. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 39,9%, comportando un miglioramento sostanziale della redditività operativa dell’utile netto per l’intero esercizio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.