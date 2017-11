STM (-6,8%) maglia nera al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 17:35

Pesante ribasso per STM (-6,82% a 18,82 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso nel pomeriggio), in linea con la giornata negativa delle società attive nel settore dei semiconduttori.

