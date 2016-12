Stefanel riceve manifestazione di interesse e aggiorna su indebitamento

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 20:33

Stefanel ha ricevuto da parte di Oxy Capital Italia e Attestor Capital una manifestazione di interesse, non vincolante, a portare avanti le trattative con la società quotata e con i propri creditori finanziari per la realizzazione di un’operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del gruppo.

La proposta si inserisce nell’ambito di un accordo, tuttora in negoziazione, che include la ristrutturazione del debito, la ripatrimonializzazione della società, nonché l’iniezione di nuove risorse a supporto dell’implementazione del piano di sviluppo.

Intanto, Stefanel ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo. A fine novembre l'indebitamento netto della società era sceso a 86,41 milioni di euro, dagli 87,55 milioni di fine ottobre.

Sempre a fine novembre Stefanel aveva consuntivato debiti commerciali per 45,69 milioni di euro. Alla stessa data vi erano passività finanziarie relative a interessi passivi maturati sull’indebitamento a medio lungo termine per 543mila euro, a fronte dei quali è stata richiesta al ceto bancario la moratoria sul relativo pagamento. Al 30 novembre erano presenti passività tributarie per 247mila euro, mentre non erano riscontrate ulteriori posizioni debitorie scadute relativamente a passività finanziarie, tributarie, previdenziali e verso dipendenti.

