Stefanel non fa prezzo (+12,3% il teorico)

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 09:07

Stefanel non riesce a fare prezzo per eccesso di rialzo (+12,3% il progresso teorico). La società ha ricevuto da parte di Oxy Capital Italia e Attestor Capital una manifestazione di interesse, non vincolante, a portare avanti le trattative con la società quotata e con i propri creditori finanziari per la realizzazione di un’operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del gruppo. La proposta si inserisce nell’ambito di un accordo, tuttora in negoziazione, che include la ristrutturazione del debito, la ripatrimonializzazione della società, nonché l’iniezione di nuove risorse a supporto dell’implementazione del piano di sviluppo.

