StarTIP (TamburiIP) esercita warrant Digital Magics per 2,8 milioni di euro

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 18:04

TamburiIP e la controllata che è in corso di ridenominazione in StarTIP hanno esercitato in data odierna 491.674 Warrant Digital Magics 2017-2022 con un investimento complessivo di circa 2,8 milioni di euro.

L’operazione conferma il forte interesse strategico del gruppo TIP in Digital Magics, principale incubatore italiano di start-up innovative digitali di cui è già il singolo maggiore azionista con il 18% circa del capitale.

