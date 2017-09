Spactiv debutta all'AIM Italia il 27 settembre

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 08:02

Spactiv, costituita in forma di SPAC (Special Purpose Acquistion Company), ha comunicato che Borsa Italiana ha dato il via libera al provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia.

Il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant Spactiv è fissato per mercoledì 27 settembre 2017.

Le azioni avranno il codice ISIN IT0005282907.

Spactiv si propone di investire principalmente in società italiane, o comunque con stabile organizzazione in Italia, di medie dimensioni e non quotate, con equity value indicativamente compreso tra circa 100 e 400 milioni di euro, aventi potenzialità di sviluppo a livello nazionale e/o internazionale.

