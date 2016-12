Space2, le deliberazioni dell'assemblea

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 18:57

L’assemblea degli azionisti di Space2 ha approvato in sede straordinaria la scissione parziale proporzionale di Space2 in Space3, la fusione per incorporazione di Avio in Space2 e l’annullamento senza riduzione del capitale sociale delle azioni ordinarie per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei soci che non abbiano concorso alla relativa delibera e che dovessero essere acquistate da Space2.

