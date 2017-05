Sono proseguite le vendite su Salvatore Ferragamo (-4,4%)

di Edoardo Fagnani

25 mag 2017 ore 17:37

Anche oggi in forte ribasso Salvatore Ferragamo (-4,43% a 25,66 euro). Il management dell’azienda ha confermato un outlook "cauto" per il 2017, precisando che l’esercizio in corso "sarà un anno di transizione, durante il quale proseguiranno gli interventi volti a migliorare l’attività di sviluppo prodotto, razionalizzare la gestione nell’area retail e normalizzare il livello degli stock". Intanto, gli analisti di Mediobanca hanno tagliato da 29,7 euro a 26,5 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio, portandolo da “Outperform” (farà meglio del mercato) a “Neutrale”.

