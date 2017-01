Sono 54 i milioni che Poste rimborsa ai clienti per Irs (Plus - Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

14 gen 2017 ore 14:46

L’inserto settimanale de il Sole24Ore scrive del collocamento dei fondi immobiliari da parte di Poste Italiane. Il gruppo guidato da Francesco Caio, a inizio degli anni 2000, aveva venduto alla clientela quattro prodotti immobiliari gestiti da società terze, incassando circa 47 milioni di euro. In particolare dal collocamento del fondo Invest Real Security (Irs) Poste ha guadagnato circa 15 milioni di euro. Adesso Poste, secondo quanto risulta a Plus24, sarebbero pronte ad andare incontro ai clienti che avevano sottoscritto nel 2003 quote di Irs. Secondo quanto ha potuto ricostruire Plus24, la cifra che adesso Poste dovrebbero sborsare per risarcire i 14mila sottoscrittori (circa il 67% di quelli iniziali) che hanno mantenuto in portafoglio fino alla scadenza le quote (2,8 in media cadauno), ammonta a circa 54 milioni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.