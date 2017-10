Il Sole24Ore, le caratteristiche dell'aumento di capitale

La società editoriale punta a raccogliere nuove risorse per un ammontare di circa 50 milioni di euro. L'aumento si inserisce nel piano di rafforzamento del capitale della società

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 10:19

Ha preso il via l'aumento di capitale de Il Sole24Ore, operazione attraverso cui la società editoriale punta a raccogliere nuove risorse per un ammontare di circa 50 milioni di euro.

Nel dettaglio, il gruppo emetterà poco più di 52 milioni di azioni di categoria speciale che saranno offerte a un prezzo unitario di 0,961 euro nel rapporto di 4 azioni speciali ogni azione ordinaria/speciale posseduta.

Nel prospetto informativo Il Sole24Ore ha precisato che l'aumento di capitale si inserisce nel piano di rafforzamento del capitale della società. L'azienda, infatti, si torva nella situazione disciplinata dall’art. 2447 del Codice Civile (perdita integrale del capitale sociale per perdite), avendo un patrimonio netto negativo.

L'aumento di capitale de Il Sole24Ore prevede l'impegno di sottoscrizione di Confindustria per un ammongtare massimo di 30 milioni di euro, oltre alla presenza di un consorzio di garanzia, chiamato a coprire i restanti 20 milioni.

Sempre nel prospetto informativo, tra i vari rischi evidenziati, la compagnia ha segnalato che la mancata esecuzione dell’impegno assunto da Confindustria di sottoscrivere l’aumento di capitale per 30 milioni di euro e/o dell’impegno di garanzia dei garanti di sottoscrivere le azioni eventualmente inoptate per massimi 20 milioni determinerebbe l’impossibilità di perfezionare l’aumento di capitale e di realizzare la manovra patrimoniale e finanziaria recante gli interventi individuati dal consiglio di amministrazione per superare l’attuale fase di deficit patrimoniale. Questa situazione, quindi, comprometterebbe la continuità aziendale de Il Sole24Ore.

Di seguito la tabella dell'operazione: