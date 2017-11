SOL, le vendite dei primi 9 mesi del 2017

di Mauro Introzzi

10 nov 2017 ore 12:00

SOL ha chiuso i primi 9 mesi del 2017 con vendite per 559,9 milioni di Euro, in crescita del 7,2% rispetto a quelle al 30 settembre 2016.

In salita sia le vendite all’estero, in salita del 9,5%, che a quelle realizzate in Italia, migliorate del 4,6%.

