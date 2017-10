Softec delibera aumento di capitale riservato

di Edoardo Fagnani

31 ott 2017 ore 07:42

Il consiglio di amministrazione di Softec ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferita dall’assemblea degli azionisti, aumentando il capitale, a pagamento, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, mediante emissione di massime 500.000 azioni ordinarie. L'aumento si concretizzerà entro il 30 novembre 2017. Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione in quanto da riservarsi esclusivamente a investitori qualificati e/o professionali. Le azioni saranno offerte a un prezzo di sottoscrizione di 3 euro.

L’operazione servirà per rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Softec oltre a finanziare gli investimenti da effettuare nell’ambito della robotica e dello sviluppo dei servizi di social-free-wifi.

