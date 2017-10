Snam rinnova il programma EMTN e l’emissione di prestiti obbligazionari

di Mauro Introzzi

6 ott 2017 ore 11:47

Il consiglio di amministrazione di Snam ha deliberato il rinnovo annuale del Programma EMTN avviato nel 2012 per un controvalore massimo complessivo confermato a 10 miliardi di euro.

Di conseguenza, il consiglio ha deciso l’emissione, da eseguirsi entro il 6 ottobre 2018, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari, per un importo massimo di circa 1,8 miliardi di euro maggiorato dell’ammontare corrispondente alle obbligazioni rimborsate nel corso dello stesso periodo, da collocare presso investitori istituzionali. Il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi in circolazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 10 miliardi di euro. Nell’ambito del Programma EMTN, a oggi sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa 8,2 miliardi di euro.

