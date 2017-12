Snam: i ricavi riconosciuti per il 2018

di Mauro Introzzi

6 dic 2017 ore 07:14

Snam ha comunicato che l’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale per l'anno 2018. I ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relativi all’anno 2018 sono pari a 1,947 miliardi di euro.

I ricavi effettivi dell’anno 2018 dovranno tenere conto dei volumi effettivamente trasportati rispetto al valore di riferimento, assunto pari a 67,2 miliardi di metri cubi.

La RAB utilizzata per il calcolo dei ricavi 2018 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è pari a 16 miliardi di euro e include gli investimenti effettuati nel 2017.

