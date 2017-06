Snam, BlackRock detiene una partecipazione aggregata del 5,008%

di Edoardo Fagnani

9 giu 2017 ore 08:11

Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che dal 6 giugno BlackRock detiene una partecipazione aggregata del 5,008% del capitale di Snam.

Nel dettaglio, il 4,428% è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,507% è relativo a una partecipazione potenziale (contratto di prestito titoli con possibilità di rientro non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario), mentre il restante 0,073% fa riferimento ad altre posizioni lunghe con regolamento fisico in contanti ("contract for differences" che non prevedono date di scadenza).

