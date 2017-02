Snai diventa Snaitech

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 20:17

Il consiglio di amministrazione di Snai ha deliberato la fusione per incorporazione nella società della controllata totalitaria Società Trenno. L’operazione si pone nel più ampio processo di riorganizzazione societaria del gruppo, volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le attuali sinergie operative, amministrative e societarie.

Si prevede che l’operazione di fusione possa essere presumibilmente completata, con la stipulazione del relativo atto di fusione, entro il termine del primo semestre 2017.

Inoltre, il CdA ha approvato la proposta di mutamento della denominazione sociale da Snai a Snaitech. La proposta si pone in continuità con le recenti operazioni straordinarie realizzate ed in particolare con l’intervenuta integrazione in Snai delle società afferenti al gruppo “Cogemat/Cogetech”.

