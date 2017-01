SMRE, investitore asiatico sottoscriverà 1.200.000 azioni

di Edoardo Fagnani

13 gen 2017 ore 11:36

Il consiglio di amministrazione di SMRE ha approvato la proposta di investimento e di collaborazione strategica ricevute da Mr.Tan Hao, manager e azionista di riferimento del gruppo industriale Hyva.

In particolare, il CdA ha deliberato di accettare l'offerta di sottoscrizione di 1.200.000 azioni ordinarie al prezzo di collocamento di 2,5 euro per un controvalore pari a 3.000.000 euro da parte di Mr. Tan Hao, tramite un proprio veicolo appositamente costituito in Europa.

L’accordo prevede che l’esecuzione del predetto aumento di capitale avvenga non oltre il 20 marzo 2017, data entro la quale saranno espletate tutte le formalità necessarie.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.