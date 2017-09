Shopping norvegese per Falck Renewables

di Mauro Introzzi

Falck Renewables ha comunicato di aver effettuato il closing dell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza, pari all’80%, in Vestavind Kraft, società che detiene due progetti eolici approvati in Norvegia – a Hennøy e Okla - per una capacità complessiva di circa 70 MW.

Con questa operazione Falck Renewables rileva tale quota con un esborso di circa 2,2 milioni di euro, interamente autofinanziato, oltre a un potenziale earn-out di 3,8 milioni di euro, a valle della decisione finale dell’investimento. Nella fase successiva al closing il venditore dovrà adempiere ad alcune obbligazioni relative alla connessione di rete.

