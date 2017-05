Sfida a 5 per gli npl di IntesaSanpaolo (MF)

di Mauro Introzzi

26 mag 2017 ore 07:06

Secondo quanto scrive il quotidiano finanziario in queste ore arriveranno le offerte non vincolanti per un portafoglio di sofferenze - di IntesaSanpaolo - del valore di quasi 1,4 miliardi. In corsa, per MF, ci sarebbero 5 soggetti: il fondo Texas Pacific Group affiancato da Prelios e da First Atlantic; l’altro big del private equity Usa, Kkr, alleato con la Coima di Manfredi Catella; il colosso Pimco che ha costituito l’asse con Gwm; Fortress assieme a doBank e Negentropy e infine Cerberus con il partner Kervis. Il portafoglio è composto da un’ottantina di prestiti, nei confronti di società, e rappresentati per buona parte (oltre il 60%) da aree di sviluppo tutte da valorizzare.

La settimana prossima, secondo il quotidiano, sono attese le proposte per un altro progetto di crediti non performanti da 2,1 miliardi di dollari.

