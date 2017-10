SeSa rileva il controllo di Tech-Value. OPA a 4,15 euro

di Edoardo Fagnani

SeSa ha comunicato che la controllata Var Group ha sottoscritto un accordo quadro vincolante per l’acquisto del 51% del capitale di una società di nuova costituzione in cui sarà conferito il 78% di Tech-Value, società quotata all'AIM Italia.

Il prezzo complessivo per il 51% di Newco è stato determinato in 5,3 milioni di euro, corrisposti per 3,7 milioni al closing, mentre il restante importo di 1,6 milioni è condizionato alla continuità della gestione aziendale. Inoltre, è previsto un earn-out sino a un massimo di 1,2 milioni di euro al raggiungimento di obiettivi di Ebitda medio consolidato di Tech-Value nel triennio 2019/2021.

A seguito del conferimento del 78% delle azioni di Tech-Value Newco promuoverà una offerta pubblica di acquisto a un prezzo di 4,15 euro per azione, nonché la totalità dei warrant Tech-Value per un prezzo unitario di 0,13 euro. L’Offerta è prevista per la seconda metà del mese di novembre.

