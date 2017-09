Servizi Italia rileva il controllo di Steritek

di Edoardo Fagnani

5 set 2017 ore 17:54

Servizi Italia ha acquisito la maggioranza del capitale di Steritek, primario operatore italiano nell’offerta di servizi di convalida e di controllo sistematico dei processi di sterilizzazione e dei sistemi di lavaggio di strumenti chirurgici, nonché nell’offerta di servizi accessori per strutture sanitarie pubbliche e private.

Nel dettaglio, l’acquisto del 70% di Steritek è avvenuto sulla base di un prezzo di 3,2 milioni di euro, di una posizione finanziaria netta positiva di 0,8 milioni stimata al closing e in considerazione dei flussi di cassa che si stima la società sarà in grado di generare in futuro. Il prezzo di esercizio delle opzioni put/call che consentiranno a Servizi Italia di acquisire il restante 30% nel 2022 sarà calcolato sulla base dei risultati registrati dalla società nel corso del 2020 e del 2021.

L'acquisto di Steritek verrà finanziato tramite indebitamento bancario e parte del prezzo viene corrisposto anche quale corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto dai venditori.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.