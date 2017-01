Seduta spumeggiante per CTI Biopharma (+18,1%)

di Edoardo Fagnani

5 gen 2017 ore 17:34

CTI Biopharma ha registrato un balzo del 18,1% a 4,568 euro, dopo essere rimasta sospesa per eccesso di rialzo per gran parte della giornata. La società biotech ha annunciato che è stata revocata la sospensione clinica totale decisa lo scorso febbraio dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense su tutti gli studi clinici condotti nell'ambito della richiesta di approvazione di un nuovo farmaco sperimentale presentata per pacritinib. La risposta completa presentata da CTI Biopharma ha incluso, tra gli altri elementi, relazioni finali sugli studi clinici PERSIST-1 e 2 e il protocollo di uno studio clinico di esplorazione della dose richiesto dalla FDA. La società biotech prevede di iniziare lo studio nel secondo trimestre del 2017.

