Seduta spumeggiante per Centrale del Latte d’Italia (+17,2%)

di Edoardo Fagnani

20 set 2017 ore 17:32

Centrale del Latte d’Italia è balzata del 17,2% a 3,38 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo. Nei primi otto mesi del 2017 la società ha ottenuto ricavi netti in crescita di circa il 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando l’andamento già registrato nel primo semestre del 2017, chiuso con un giro d'affari di 90,5 milioni di euro. A perimetro di consolidamento costante, i ricavi netti al 31 agosto 2017 risultano in crescita di oltre il 6% rispetto al dato registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

