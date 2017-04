+++ SCARICA LA NUOVA APP DI SOLDIONLINE.IT +++

di Redazione Soldionline

18 apr 2017 ore 21:28

È online, su Google Store per gli Android e su App Store per la versione iOS, la nuova APP di SoldiOnline.it. Si tratta di una versione arricchita, rispetto alla precedente, con migliori funzionalità (tra cui la possibilità di inserire anche i BTP tra gli strumenti preferiti e di contrassegnare i contenuti per una più comoda lettura successiva) e con una nuova veste grafica.



Ci farebbe piacere se, una volta scaricata, ci forniste un vostro parere con una mail a servizi@soldionline.it: ogni segnalazione ci sarà davvero utilissima.



Ecco i link per scaricarla direttamente:



Versione Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.banzai.media.soldionline&hl=it



Versione iOS: https://itunes.apple.com/it/app/soldionline-sempre-in-linea-coi-mercati-finanziari/id557549148?mt=8



Grazie!

