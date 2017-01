Save, in forte crescita il sistema aeroportuale Venezia-Treviso nel 2016

di Edoardo Fagnani

18 gen 2017 ore 18:44

Save ha comunicato che il Sistema aeroportuale Venezia-Treviso ha chiuso il 2016 con risultati di traffico più che doppi rispetto alla media nazionale (pari al 4,6%) sia per quanto riguarda i dati aggregati di sistema che dei due singoli aeroporti che lo compongono.

In particolare i due scali hanno registrato complessivamente 12.259.145 passeggeri, in aumento rispetto all’anno precedente del 10,1%. I movimenti degli aeromobili (arrivi + partenze) sono stati 109.602, in crescita del 9,2%.

