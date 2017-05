Saras, i conti del primo trimestre 2017

Saras ha chiuso i primi 3 mesi dell'anno con una crescita estesa a tutte le principali grandezze economiche di bilancio. Si conferma positiva la posizione finanziaria netta a fine marzo 2017

di Mauro Introzzi

16 mag 2017 ore 14:32

Saras ha chiuso i primi 3 mesi dell'anno con una crescita estesa a tutte le principali grandezze economiche di bilancio. Si conferma positiva la posizione finanziaria netta a fine marzo 2017.

SARAS, CONTI ECONOMICI DEL PRIMO TRIMESTRE 2017

Saras ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 1,9 miliardi di euro, in rialzo del 45% rispetto al dato del primo trimestre 2016. Il margine operativo lordo reported di gruppo nel primo trimestre del 2017 è stato pari a 160,4 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 67,8 milioni di euro del primo trimestre dell’esercizio 2016. Il margine operativo lordo comparable di gruppo si è invece attestato a 125,6 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto ai 124,2 milioni di euro conseguiti nel primo trimestre del 2016.



Nel periodo il risultato netto reported di Saras è stato pari a 92,1 milioni di euro, rispetto al pareggio del primo trimestre dell’esercizio 2016, mentre il risultato netto adjusted di gruppo nel primo trimestre del 2017 è stato pari a 46,6 milioni di euro, rispetto ai 40,2 milioni di euro nel medesimo trimestre dello scorso esercizio.

SARAS, INVESTIMENTI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Saras ha comunicato che nel quarter gli investimenti sono stati pari a 45,8 milioni di euro, in linea con il programma previsto, e principalmente (per 41,4 milioni di euro) dedicati al segmento Raffinazione.

A fine marzo 2017 la posizione finanziaria netta era positiva per 21 milioni di euro, rispetto alla posizione positiva per 99 milioni di euro di fine 2016.

SARAS, IL DEBITO VERSO L'IRAN

La nota del gruppo indica che Saras ha interamente ripagato il debito conrtatto verso l’Iran relativo agli acquisti di greggio effettuati nel 2012.