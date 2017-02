Salvatore Ferragamo (+6,6%) la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

1 feb 2017 ore 17:40

Salvatore Ferragamo ha registrato un rialzo del 6,63% a 26,07 euro. Ieri la società ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con ricavi per 1,44 miliardi di euro, in aumento dello 0,5% rispetto agli 1,43 miliardi ottenuti nell’anno precedente; a cambi costanti il fatturato sarebbe sceso del 2,5%. Nel solo quarto trimestre i ricavi sono aumentati del 4% (+1% a cambi costanti). Salvatore Ferragamo ha aggiunto che le vendite retail del mese di gennaio 2017 hanno confermato, rafforzandolo, questo andamento.

Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti dopo la diffusione dei risultati preliminari. Deutsche Bank ha aumentato da 18 euro a 19 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Barclays ha apprezzato i risultati preliminari e ha aumentato da 23,5 euro a 25 euro il prezzo obiettivo, ribadendo il rating “Equalweight” (neutrale). Indicazione simile da Banca Akros e da Jp Morgan, che hanno alzato a 25 euro e a 22,5 euro per azione la valutazione sulla società, ribadendo il rating “Neutrale”; la banca statunitense ha anche ritoccato al rialzo le stime finanziarie per i prossimi trimestri. Stessa indicazione da Oddo Securities, che ha alzato da 19,5 euro a 25 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il biennio 2016/2017; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Più ottimista Mediobanca, che ha incrementato da 26,5 euro a 27 euro il target price su Salvatore Ferragamo, in seguito al miglioramento della stima sull’utile per azione per l’intero 2016; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato). Promozione completa da Bryan Garnier: gli esperti hanno aumentato da 25,7 euro a 26,7 euro per azione la valutazione sulla società, segnalando che il dato sul fatturato è stato superiore alle attese; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.

