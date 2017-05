Salvataggi, la Nouy chiede più rigore su Mps (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

16 mag 2017 ore 07:11

Il quotidiano scrive che sta continuando, dopo 5 mesi dalle richieste di dicembre della banca senese di accedere alla ricapitalizzazione precauzionale, il confronto con le autorità europee sul piano di rilancio di Monte dei Paschi di Siena. La Vigilanza Bce avrebbe infatti chiesto maggiore rigore sull’analisi di Mps prima di concedere l’ok agli aiuti di Stato.

La presidente della sorveglianza Bce, Danièle Nouy, ha dichiarato nelle scorse ore che servono discussioni aggiuntive per capire se le perdite Mps (nel trimestre 169 milioni dopo i 3,2 miliardi del 2016) siano realmente coperte da soldi privati. Il Corriere ricorda infatti che l’istituto della ricapitalizzazione precauzionale, al quale si vuole ricorrere, prevede che lo Stato copra solo un ammanco di capitale ipotetico in uno scenario avverso. E non perdite previste o prevedibili.

