Salvataggi, c’è Posta per le banche venete (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

2 giu 2017 ore 08:50

Il quotidiano torna a parlare della situazione delle banche venete in difficoltà: Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Secondo quanto riporta La Repubblica nell’ambito del negoziato con le istituzioni europee per far calare il fabbisogno di capitale privato da 1,25 miliardi “il Tesoro potrebbe calare l’asso Poste italiane”.

Le opzioni sul tavolo sarebbero un paio: uno è la partecipazione del gruppo quotato nel capitale mancante. L’altro prevede il coinvolgimento di Poste Vita, che potrebbe rilevare da Vicenza il “sistema Cattolica” (le quote restanti nell’assicurazione più le società della partnership bancassicurativa), riducendo di 250 milioni il fabbisogno di capitale di Vicenza.

