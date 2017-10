Salini Impregilo rifinanzia debito per un miliardo di euro

di Edoardo Fagnani

17 ott 2017 ore 17:48

Il consiglio di amministrazione della Salini Impregilo ha esaminato un’operazione di rifinanziamento del debito a lungo termine corporate per un ammontare complessivo di circa un miliardo di euro.

L'operazione prevede l'emissione di obbligazioni senior non garantite denominate in Euro a tasso fisso con scadenza a 7 anni, per un ammontare indicativo di 400 milioni. Inoltre, il rifinanziamento prevede l'accensione di due linee di finanziamento senior unsecured term loan per complessivi 380 milioni di euro con scadenza 2022 ed una linea di revolving credit facility per 200 milioni di euro di pari scadenza.

