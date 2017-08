Buona giornata per Salini Impregilo (+1,9%)

di Edoardo Fagnani

Salini Impregilo ha guadagnato l’1,87% a 2,936 euro. Il Sole24Ore ha scritto che la società di costruzioni punta ad arrivare a 3 miliardi di euro di ricavi dagli Stati Uniti nel 2019, in linea con l’obiettivo di realizzare un terzo del giro d’affari del gruppo oltreoceano. Per l’esercizio in corso il target di fatturato di Salini Impregilo negli Stati Uniti è di 2,2 miliardi.

