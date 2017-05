Salini Impregilo, nuovi ordini per 2,2 miliardi di euro da inizio 2017

di Edoardo Fagnani

17 mag 2017 ore 18:36

Salini Impregilo ha comunicato che il totale dei nuovi ordini acquisiti a fine marzo 2017 era pari a 1,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri 0,4 miliardi acquisiti successivamente e 0,3 miliardi ancora in fase di finalizzazione, per un totale complessivo, ad oggi, pari a 2,2 miliardi di euro. Inoltre, le gare in attesa di aggiudicazione superano i 9 miliardi di euro e includono progetti per 0,7 miliardi qualificati come best offer.

Salini Impregilo ha evidenziato che lo scenario di mercato e l'evoluzione del business confermano gli obiettivi definiti per l’intero anno.

