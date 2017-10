Salini Impregilo, le caratteristiche del bond settennale

di Edoardo Fagnani

19 ott 2017 ore 18:14

Salini Impregilo ha collocato un bond senior non garantito con scadenza nel 2024 (settennale) per un ammontare di 500 milioni di euro. L’emissione ha raccolto ordini per quasi sette volte l’ammontare previsto inizialmente per l’emissione, incontrando l’interesse di un significativo pool di investitori qualificati.

Il titolo garantisce una cedola dell’1,75%.

