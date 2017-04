Salini Impregilo: commessa da 255 milioni di dollari (in joint venture) in Arabia Saudita

di Mauro Introzzi

18 apr 2017 ore 16:48

Fisia Italimpianti, controllata di Salini Impregilo, si è aggiudicata in joint venture con una società spagnola il contratto per la progettazione e realizzazione di un impianto di dissalazione in Arabia Saudita, del valore di 255 milioni di dollari, commissionato da ACWA Power.

La joint venture prevede la firma della Full Notice To Proceed (FNTP) entro il 27 luglio 2017, con termine dei lavori entro maggio 2019.

