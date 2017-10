Balzo a due cifre per Saipem (+10,2%)

di Edoardo Fagnani

24 ott 2017 ore 12:17

Seduta brillante per Saipem (+10,2% a 3,582 euro). La società ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi pari a 6,87 miliardi di euro, in calo del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine operativo lordo adjusted si è attestato a 795 milioni di euro, in calo del 20,3% rispetto ai 997 milioni dei primi 3 trimestri del 2016. Il risultato netto ha evidenziato un rosso pari a 57 milioni di euro, in contrazione rispetto ai quasi 2 miliardi di euro di perdita dei primi nove mesi del 2016. Il risultato netto adjusted è stato pari a 151 milioni di euro, in flessione del 24,5% rispetto ai 200 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Saipem ha confermato le stime per l’intero 2017. La società di ingegneristica prevede di chiudere l’esercizio con ricavi per circa 9,5 miliardi di euro, un margine operativo lordo nell’ordine del miliardo di euro e un utile netto adjusted di 200 milioni. A fine anno l’indebitamento netto dovrebbe attestarsi a circa 1,3 miliardi di euro, mentre gli investimenti tecnici dovrebbero collocarsi a circa 300 milioni.

