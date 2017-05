Saipem limita i danni (-0,1%)

di Edoardo Fagnani

29 mag 2017 ore 17:43

Saipem ha limitato i danni (-0,11% a 3,726 euro). La società di ingegneristica ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha approvato la definizione delle controversie fiscali relative all'IRES 2008 e 2009, oltre all'IRES e IRAP 2010 e 2011. La definizione delle controversie determinerà, complessivamente, la rilevazione nella relazione semestrale 2017 di oneri pari a circa 79 milioni di euro, non previsti nella guidance sul risultato netto reported dell’esercizio 2017; l’esborso di cassa sarà invece non superiore a quanto già previsto in sede di budget 2017, non determinando quindi variazione della guidance sull’indebitamento netto a fine 2017.

Intanto, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 26 maggio Marshall Wace ha incrementato la posizione corta su Saipem, portandola dall'1,3% all’1,42%. Al contrario, Och-Ziff Management Europe ha ridotto dallo 0,5% allo 0,42% lo "short" sulla società di ingegneristica.

