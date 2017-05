Saipem resta di poco positivo

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 12:39

Saipem in territorio positivo (+0,05% a 0,4002 euro). La società di ingegneristica si è aggiudicata un nuovo contratto EPCI per il pacchetto SURF del campo Liza progetto operato da Esso Exploration e Production Guyana Limited, una controllata di ExxonMobil. I lavori avranno inizio nel 2019. Inoltre, Saipem ha acquisito nuovi contratti e variazioni dello scopo del lavoro di contratti in corso di esecuzione nelle aree del Mare del Nord e del West Africa. Le nuove acquisizioni ammontano complessivamente a 500 milioni di dollari.

Intanto, gli analisti di Jefferies hanno tagliato da 0,56 euro a 0,38 euro il target price su Saipem, in seguito alla riduzione delle stime sui ricavi per il triennio 2017/2019. Gli esperti hanno anche peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.