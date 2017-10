Buon avvio per Saipem (+1,7%)

di Edoardo Fagnani

10 ott 2017 ore 09:00

Partenza positiva per Saipem (+1,73% a 3,646 euro). La società di ingegneristica ha annunciato di essersi aggiudicata due commesse in Messico e in Cile per un ammontare di circa 350 milioni di dollari.

