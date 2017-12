Saipem resiste in positivo (+1,3%)

di Edoardo Fagnani

1 dic 2017 ore 11:58

Performance positiva per Saipem (+1,25% a 3,414 euro). La società di ingegneristica si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Offshore da parte di Saudi Aramco per attività di Engineering, Procurement, Construction in Arabia Saudita, nell’ambito del Long Term Agreement rinnovato nel 2015 fino al 2021. Inoltre, sono stati assegnati lavori aggiuntivi relativi a progetti precedentemente acquisiti nel segmento E&C Offshore in West Africa. Il valore complessivo delle acquisizioni ammonta a circa 400 milioni di dollari.

