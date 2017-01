Saipem ottiene nuove commesse per 240 milioni di dollari

di Edoardo Fagnani

17 gen 2017 ore 18:11

Saipem ha comunicato di essersi aggiudicata nuovi contratti e l’estensione di accordi esistenti nell’ambito della perforazione onshore in Arabia Saudita, Marocco, Bolivia e Argentina per un valore complessivo di circa 240 milioni di dollari.

Nel dettaglio, l'azienda ha rafforzato la propria presenza in Medio Oriente grazie a un’ulteriore estensione, della durata di tre anni, delle attività relative a sei impianti di perforazione terra di media potenza e già operativi in Arabia Saudita che si aggiungono alle estensioni di pari durata di altri dieci impianti nello stesso paese annunciati nel settembre 2016.

In Marocco, in seguito alle attività già acquisite nel paese, Saipem ha ottenuto un’ulteriore estensione contrattuale, della durata di circa quattro mesi, per la fornitura di servizi di perforazione e interventi su pozzi a terra con un impianto di media potenza che opererà nella parte settentrionale del paese, in prossimità del confine algerino.

In Bolivia, Saipem consolida la sua pluriennale presenza grazie all’acquisizione di un contratto per un anno di lavoro con un impianto di media potenza. Sempre in America Latina, la società ha acquisito un nuovo contratto in Argentina per l’impiego di un ulteriore impianto di tipo idraulico per un periodo di 8 mesi, che segue quello annunciato il 22 settembre dello scorso anno.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.