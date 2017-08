Saipem, commessa da 850 milioni di dollari in Kuwait

di Mauro Introzzi

16 ago 2017 ore 17:58

Saipem si è aggiudicata da Kuwait Oil Company (società controllata dalla compagnia petrolifera nazionale del Paese del Golfo, la Kuwait Petroleum Corporation) un nuovo contratto nel segmento E&C onshore del valore di circa 850 milioni di dollari, per le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e commissioning per il progetto "Feed Pipelines for New Refinery Project" relativo allo sviluppo della nuova raffineria di Al Zour, situata nel sud del Kuwait.

La commessa prevede la realizzazione di un sistema di condotte di vario diametro, della lunghezza di circa 450 km, per il trasporto di petrolio greggio e di gas da diversi punti di raccolta e di distribuzione di KOC (KOC South Tank Farm manifolds) alla nuova raffineria di Al Zour.

