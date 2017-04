Saipem cambia pelle: dal petrolio al vento (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

20 apr 2017 ore 07:06

Secondo quanto scrive il quotidiano Saipem sarebbe pronta a cambiare il suo perimetro di attività per adeguarsi alla transizione energetica in atto. Per anni è stata leader, a livello mondiale, per i servizi alle grandi oil company, dalla perforazione alla messa in produzione di pozzi, oltre alla costruzione di oleodotti e gasdotti. Ora, secondo La Repubblica, avrebbe invece deciso di puntare su due nuovi business: la costruzione di impianti eolici off shore e proporsi per le opere di smantellamento delle grandi piattaforme marine per la ricerca di petrolio, il cosiddetto “decommissioning”.

