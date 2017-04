Saipem (+2,7%) oggi la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

21 apr 2017 ore 12:11

Intonazione decisamente positiva per Saipem (+2,65% a 0,403 euro). La società di ingegneristica ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 2,26 miliardi di euro, in flessione del 20,3% rispetto ai 2,84 miliardi ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. L’utile netto si è ridotto da 61 milioni a 47 milioni di euro. A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 1,61 miliardi di euro, rispetto agli 1,45 miliardi di inizio anno. I vertici di Saipem hanno confermato le stime per l’intero esercizio, che dovrebbe chiudersi con ricavi nell’ordine dei 10 miliardi di euro e un utile netto superiore ai 200 milioni di euro; l’indebitamento netto dovrebbe attestarsi intorno agli 1,4 miliardi di euro.

