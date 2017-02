Safilo bocciata da Banca Akros

di Mauro Introzzi

2 feb 2017 ore 14:43

Downgrade pieno, per Safilo, da Banca Akros. Gli esperti hanno tagliato la raccomandazione a "reduce" (ridurre le posizioni) dal precedente "neutrale", con un prezzo obiettivo tagliato da 8 a 5,8 euro. Banca Akros ha valutato nella sua analisi l'accordo di joint venture siglato tra Marcolin e Lvmh. Un'accadimento non positivo per il gruppo degli occhiali.

