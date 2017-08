Safe Bag precisa su trattative in Brasile

di Edoardo Fagnani

30 ago 2017 ore 16:42

Safe Bag ha precisato che sono in corso trattative negoziali in stadio avanzato con diversi aeroporti del Brasile ma, ad oggi, non è stato ancora formalizzato alcun accordo.

La società renderà tempestivamente noto al mercato l’esito delle suddette trattative presumibilmente entro la fine del prossimo mese di settembre.

