Safe Bag approva il piano industriale e definisce la politica dei dividendi

di Edoardo Fagnani

6 giu 2017 ore 08:30

Il consiglio di amministrazione di Safe Bag ha approvato il piano industriale per il periodo 2017-2020.

A fine 2020 la società punta a realizzare ricavi per 49,6 milioni di euro, un margine operativo lordo di 11,1 milioni di euro e un utile netto di 6,3 milioni.

Inoltre, il CdA ha definito una politica dei dividendi, per gli anni di piano, funzionale a realizzare un mix equilibrato di remunerazione per gli azionisti e sostegno alla crescita. In tale prospettiva, il payout ratio per gli anni 2017-2020 è stato fissato al 35% degli utili distribuibili.

Per l’anno in corso, il consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo straordinario pari a complessivi un milione di euro, che sarà staccato il 24 luglio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.