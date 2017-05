Sabaf, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

11 mag 2017 ore 12:51

Sabaf ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 37,1 milioni di euro, superiori del 20,1% rispetto ai 30,9 milioni di euro dello stesso trimestre del 2016. A parità di area di consolidamento l’incremento delle vendite sarebbe stato del 16,5%.

Il margine operativo lordo è stato pari a 7,6 milioni di euro, il 20,4% delle vendite, superiore del 35,4% rispetto ai 5,6 milioni di euro (il 18,1% delle vendite) del primo trimestre 2016.

Il reddito operativo è stato pari a 4,3 milioni di euro, corrispondente all’11,7% del fatturato, superiore del 76,4% rispetto ai 2,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2016 (8% del fatturato).

Così il periodo si è chiuso con un’utile netto pari a 3,1 milioni di euro, superiore del 97,4% rispetto agli 1,6 milioni di euro del primo trimestre 2016.



Al 31 marzo 2017 l’indebitamento finanziario netto era pari a 24,5 milioni di euro, rispetto ai 23,5 milioni di euro del 31 dicembre 2016.



Sabaf stima di potere raggiungere nell’intero 2017 vendite per circa 145 milioni di euro, rispetto ai 131 milioni di euro del 2016, e margini operativi in miglioramento rispetto all’esercizio 2016 (la precedente previsione indicava vendite per circa 140 milioni di euro).

