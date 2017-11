S&P promuove le banche italiane: accelerare il taglio delle sofferenze (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano riporta le indicazioni arrivate ieri da Standard & Poor’s sulle banche. L’agenzia ha alzato il rating su IntesaSanpaolo, Unicredit e altri 9 istituti. La decisione è arrivata in scia all’incremento del rating dell’Italia, visto che “il merito di credito degli istituti è influenzato direttamente da quello dello Stato, che rappresenta un tetto ai giudizi in particolare in Italia per la forte esposizione delle banche sul credito sovrano”.

Il Corriere riporta le indicazioni della stessa Standard & Poor’s che ha scritto che “l’economia italiana è ora più resiliente agli shock futuri” e che “migliori prospettive economiche potrebbero anche sostenere il merito del credito nel settore privato e aiutare le banche a ridurre gli ampi stock di esposizioni non performing”.

