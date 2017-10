Rosneft rafforza il rapporto con Eni e Saipem (MF)

di Mauro Introzzi

20 ott 2017 ore 07:11

Il quotidiano finanziario scrive che a fine dicembre, insieme a Eni e Saipem, il gruppo russo Rosneft inizierà le attività di perforazione sui fondali del mar Nero ed è pronto a salire di un altro 5% in Zohr. Lo ha dichiarato ieri il presidente e amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin, nel corso del decimo Eurasian Economic Forum in corso a Verona. Secondo quanto riporta MF il leader del colosso petrolifero russo ha anche indicato che Rosneft "ha sottoscritto con Eni un accordo globale che prevede l'ampliamento della cooperazione in tutti i settori: dalla trasformazione ai segmenti tecnologici".

